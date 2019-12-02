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Хачатурянц завтра проведет встречу с представителями клубов

21:50
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Новый глава судейского комитета Ашот Хачатурянц во вторник проведет встречу с представителями клубов РПЛ.

Как стало известно «СЭ», встреча будет посвящена ознакомлению с изменениями в работе комитета. Также не исключено обсуждение текущий ситуации, связанной с ошибками в работе арбитров.

Хачатурянц возглавил судейский комитет в 15 ноября 2019 года. На этом посту он сменил Николая Левникова. (Дмитрий Зимин)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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