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Хабиб посетил академию «Краснодара»

14:03
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил академию «Краснодара», о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной краснодарской команды Мурад Мусаев провели экскурсию почетным гостям по академии и стадиону.

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