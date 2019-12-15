Хабиб посетил академию «Краснодара»
14:03
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил академию «Краснодара», о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.
Отмечается, что время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной краснодарской команды Мурад Мусаев провели экскурсию почетным гостям по академии и стадиону.
Совсем недавно в гостях у чёрно-зелёных побывала мировая звезда?смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ??— Академия ФК «Краснодар» (@FCK_Academy) December 15, 2019
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