Хабиб посетил академию «Краснодара»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил академию «Краснодара», о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной краснодарской команды Мурад Мусаев провели экскурсию почетным гостям по академии и стадиону.

Совсем недавно в гостях у чёрно-зелёных побывала мировая звезда?смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ??



Дальше без лишних слов!? Читай новость?, смотри фото? и видеосюжет? по ссылке?#FCK_Academy #ФККраснодар #ХабибНурмагомедов #UFChttps://t.co/ZcAiXZLY1y — Академия ФК «Краснодар» (@FCK_Academy) December 15, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр