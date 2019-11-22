Гжегож Крыховяк: «После пяти игр, когда не выигрывали, важно обыграть «Тамбов»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча против «Тамбова» (3:2).

— Очень важно, что победили и взяли три очка, — сказал Крыховяк в эфире «Матч Премьер». — После пяти игр, когда не выигрывали, очень важная игра. Конечно, перед этой игрой мы были в пяти очках от «Зенита».

— Как удалось вернуть концентрацию после 2:2?

— Конечно, нужна концетрация. Второй тайм мы начали плохо. Сегодня мы играли плохо. Нам играть в Лиге чемпионов, если мы хотим выиграть, нам надо играть лучше.

— Возвращение Баринова помогает вам раскрывать свои атакующие качества?

— Он очень важный игрок. Когда он в середине, я могу играть выше.

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