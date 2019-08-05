Гус Тил: "Спартак" - это мегаклуб с большой историей"

Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в "Спартак".

- "Спартак" - это клуб с большой фан-базой и с большой историей, - цитирует игрока De Telegraaf. - Он соперничает с такими командами, как "Зенит", "Динамо", "Краснодар", ЦСКА и "Локомотив". Здесь все очень хорошо организовано, и амбиции клуба привлекают меня. "Спартак" - это мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей, но по всей стране насчитывают 15 миллионов болельщиков команды. Я думаю, это говорит о многом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр