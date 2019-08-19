Гус Тил: «Раньше в таких матчах участия не принимал»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил после окончания дерби с ЦСКА (2:1) отметил, что ему никогда не доводилось играть при такой атмосфере на трибунах.

«Не могу ни с чем это сравнить. Стадион у «АЗ» не такой большой. Раньше в таких матчах участия не принимал. Так что чувства фантастические. Тем более, в Голландии нельзя приезжать на такие гостевые матчи. Поэтому такую атмосферу нельзя сравнить ни с чем.

Меня пиротехника не пугает. Мне нравится. Конечно, перебор, что игра остановилась, но так все хорошо.

Наша игра понравилась. Особенно во втором тайме. Вопросов нет.

Успеем ли подготовиться к «Браге»? У нас нет другого выбора. Команда должна восстановиться. Мы все хотим продолжать играть в Европе».