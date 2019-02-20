Гурам Аджоев: "На сто процентов уверен, что матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет в Туле"

Газон стадиона "Центральный" в Туле будет полностью готов к проведению матча 18-го тура чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА, уверен президент тульского клуба Гурам Аджоев.

- На 100 уверен, что матч пройдет в Туле, - цитирует Аджоева ТАСС. - Комиссия РПЛ к нам приезжала позавчера, взяла пробы. Через 10 дней будет в идеальном состоянии. Мы уже не первый год подтверждаем, что у нас поле на хорошем уровне

Матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет 2 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

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