Гунько раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал «СЭ» отъезд форварда красно-белых Александра Кокорина на Мальдивы в обход требований клуба.

— Если все то, что мы видим, является действительностью, то есть Кокорин проигнорировал требования «Спартака» и уехал отдыхать на Мальдивы, то это нарушение контрактных обязательств, — сказал Гунько. — Думаю, со стороны клуба последует определенная реакция. И со стороны игрока это тоже сигнал отношения к команде, к футболистам и к самому «Спартаку». Здесь может произойти продажа или аренда в другой клуб, который в нем заинтересован. Пусть играет за «Сочи», но не против «Спартака» или «Зенита», а потом еще поедет отдыхать, когда команда будет тренироваться. Думаю, это будет выгодно сейчас для клуба.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Екатерина Звенигородская)