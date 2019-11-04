Вратарь хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек нанес символический первый удар по мячу на матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал».

На прошлой неделе символическое вбрасывание на хоккейном матче «Спартака» провел вратарь Александр Максименко.

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