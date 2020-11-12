Губерниев о митинге в поддержку Дзюбы: «Артему есть, что показать девушкам»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» высказал свое мнение об акции в центре Москвы, в которой девушки выступили в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы после публикации интимного видео футболиста.

— Личное дело каждого — выходить на улицу или нет, — сказал Губерниев «СЭ». — У нас свободная страна, и если это не противоречит действующему законодательству, можно делать в рамках закона и Конституции все, что человеку заблагорассудится. Я не считаю, что Дзюба сделал что-то предосудительное, по-прежнему думаю, что он должен быть в сборной ее капитаном и быть капитаном «Зенита». Интимная жизнь каждого — это личная и интимная жизнь каждого. А по поводу того, кто куда выходит на митинги надо спрашивать не меня, а тех, кто выходит на митинги.

Если это напоминает еще раз о произошедшем инциденте, то пусть напоминает. Конечно, это будет напоминать, и все мы будем над Дзюбой продолжать смеяться и делать разные мемы. Ничего страшного не происходит.

— Не лучше ли забыть об этом инциденте и лишний раз не напоминать?

— Кому забыть, кому и не забыть. Это слишком нашумевшая история, чтобы об этом забывать. Давайте мы поставим себя на место девушек. Девушки видят Дзюбу, прекрасного и симпатичного человека с накаченным телом. И вообще, я хочу сказать, что Дзюбе есть из этого видео, что показать девушкам. Поэтому, конечно, они хотят, чтобы у каждой был такой Дзюба, поэтому это своего рода стремление. Девушки, конечно, жаждут. Некоторые могут только мечтать Дзюбиных размерах, хотя кто-то скажет, что размер — не главное. Но в любом случае, симпатичный мужик. Мы же знаем, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. (Екатерина Звенигородская)