Губерниев: «Досмотрел видео с Дзюбой до конца. Меня оно не возбудило»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о скандальном видео интимного характера с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в интервью «Фонтанка.ру».

— Вы видео с Дзюбой смотрели?

— Да. Вы хотите спросить, посмотрел ли я его до конца? Да, я досмотрел его до конца. И у меня никаких эмоций оно не вызвало. А у огромного количества моих знакомых женщин вызвало. Они сказали, что тело хорошее, какой он большой... эээ... молодец. И все о нем помечтали каким-то образом. Но если вы думаете, что видео меня возбудило... нет, не возбудило, потому что я приверженец старой доброй сексуальной ориентации.

— Вы считаете правильным, что ваша коллега по «Матч ТВ» на пресс-конференции с Путиным из всех проблем российского спорта затронула именно тему с этим видео Дзюбы?

— Я не знаю, меня там не было. Я в Австрии находился, где готовился к биатлону. Откуда появился такой вопрос, я не в курсе.

— Тем не менее, вы не могли не слышать про эту историю.

— Да, я знаю, что задавала вопрос Богословская. Откуда это появилось, я не в курсе. Наверное, такой вопрос имеет место быть. Какая там формулировка была?

— Должно ли появление такого видео влиять на профессиональную карьеру спортсмена.

— Да-да-да. Наверное, это можно было бы обсудить, но я согласен с тем, что тема спорта здесь не была раскрыта до конца.

В ноябре 2020-го после публикации видео с Дзюбой в сети 32-летний Дзюба был на время отстранен от игр за сборную России и лишился капитанской повязки в «Зените». Ряд звезд из мира спорта и шоубиза заступились за нападающего.