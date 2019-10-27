Губернатор Самарской области зашел в раздевалку «Крыльев Советов» и подбодрил игроков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после завершения матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2) зашел в раздевалку «Крыльев Советов».

— Очень рад, что на поле команда. На поле есть команда, и вот это основное. Это залог того, что новые победы обязательно будут, — цитирует Азарова Youtube-канал «Крыльев».

Очень важно, что мы научились брать свои очки, у главных конкурентов. Потому что раньше у «Крыльев» было так: берем у лидеров, а с главными конкурентами очки, к сожалению, теряем. Вот этому научились, а значит и с лидерами научимся разбираться.

Отдельно Азаров обратился к нападающему Александру Соболеву.

— Видно, что сражался сегодня. Сегодня — с тремя, — подбодрил игрока губернатор.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр