Григорий Иванов: "Задача "Урала" на сезон - занять лучшее место в истории клуба"

Президент "Урала" Григорий Иванов​ рассказал "Областной газете" о задачах команды на предстоящий сезон, а также о трансферной кампании клуба в нынешнее межсезонье.

– Какие задачи стоят перед "Уралом" на предстоящий сезон?

– В этом году мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба. На данный момент рекордным является восьмое место в премьер-лиге, мы хотим двигаться дальше. Команде поставлена задача бороться за 6-7 место в чемпионате.

– "Урал" в межсезонье сделал всего одно приобретение для основного состава – это Рафал Аугустыняк. Получается, что клуб сделал акцент на сохранении того состава, который уже есть?

– У нас опытный состав, сыгранная команда. Брать футболистов просто ради того, чтобы они были и сидели на скамейке – это не наш метод. Мы и в прошлом году не феерили на трансферном рынке, подписали тогда двух молодых парней – это будущее футбола. Взяли Андрея Егорычева из второй лиги – и он практически сразу у нас заиграл. Сейчас мы приобрели молодых Никиту Чистякова и Артема Шабалина. Надеемся, что и они заиграют, у нас сейчас есть дефицит в линии полузащиты.

– "Урал" в прошлом сезоне довольно много пропускал, но сейчас, летом, никак не усилил центр обороны. Наоборот, из команды ушли Доминик Динга, Стефан Страндберг, Сергей Брызгалов и Грегор Балажиц. Почему сложилась такая ситуация?

– Да, пропускали много, но разные причины были, в том числе и индивидуальные ошибки. У нас в прошлом сезоне долгое время из-за травмы не играл Роман Емельянов, сейчас он в строю, и как раз наигрывается на позиции центрального защитника. Он неплохо смотрится в паре с Денисом Поляковым или Вараздатом Арояном. Мы доверяем тем, кто у нас есть, но, возможно, всё-таки четвертого центрального защитника подпишем. Ароян и Поляков играют за сборные, у них постоянно дополнительная нагрузка. Поэтому мы ищем ещё одного игрока в эту зону, думаю, до конца трансферного окна мы его приобретем.