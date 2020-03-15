Григорий Иванов: «Урал» попал под каток «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

— Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток «Зенита», — приводит слова Иванова ТАСС. — Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось.

Ситуация с коронавирусом? Мы также сейчас ждем решения, есть угроза, что вообще закроют чемпионат России 17 марта, непонятно на сколько, но могут закрыть. Как скажут врачи, руководство лиги, так и будет. Я не могу сказать, не знаю, если закрывают, то люди знают, на что идут.