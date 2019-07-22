Григорий Иванов: "Урал" пока не договорился с ЦСКА по Никите Чернову"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб ведет переговоры с ЦСКА по поводу приобретения 23-летнего защитника Никиты Чернова. В этом сезоне она пока не сыграл в премьер-лиге.

– Мы бы хотели видеть Чернова в "Урале". Ведем переговоры с ЦСКА, но пока не договорились. Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде, – сказал Иванов. (Виталий Айрапетов)

В прошедшем сезоне РПЛ футболист сыграл 11 матчей, в которых получил 5 желтых карточек.

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