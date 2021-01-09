Григорий Иванов: «Раньше среды «Урал» никого не подпишет»
14:12
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию «Чемпионата» о возможных трансферах футболистов из ФНЛ — Артема Максименко из «Велеса» и Рамазана Гаджимурадова из «СКА-Хабаровск».
— Когда мы все подпишем, и они станут нашими футболистами, тогда и будет разговор. Раньше среды это не произойдет, — сказал Иванов «СЭ». — Пока ничего сказать не могу.
— Какое-то еще усиление планируется?
— Мы всегда ищем новичков, селекционный отдел работает. Всегда ищем усиление. Когда кто-то появится, и мы подпишем контракт, то сразу же сообщим.
(Константин Колмаков)
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