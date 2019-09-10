Григорий Иванов: «Наши судьи ходят как павлины»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему некоторые руководители команд РПЛ выразили вотум недоверия главе Департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

— Да дело ведь не в отставке. Егоров там будет рулить или Петров...

— А в чем или в ком тогда проблема?

— Ну, допустим, придет человек на место Егорова. А если правила будут и при нем трактоваться по-разному? Что тогда? Вот в чем вся загвоздка. Столько результативных ошибок в начале сезона никогда не было. Да и в конце прошлого творился настоящий беспредел. Была летняя пауза. Мы готовили футболистов. А Егоров должен был подготовить судей к началу чемпионату. А они выходят и допускают такие ляпы... Москалев каждый год творит непонятные вещи. Что это такое? Сейчас он снова на сборах, его потихоньку опять подпустят к премьер-лиге.

— Видимо, дефицит судей?

— Постойте. А что — нет молодых арбитров? Дайте им шанс. Почему-то убрали Чистякова. Не ставят Галимова. Куда-то пропал Федотов, которого мы видим только как эксперта на ТВ? Предоставьте возможность проявить себе новым рефери. Пусть они ошибаются, набивают шишки. Им первое время простительно. А у нас тасуют одних и тех же, и опытные арбитры такое выделывают!

— Предъявили эти претензии Егорову?

— Да он сам признал, что зря понадеялся на опытных судей... Они допустили много ошибок. Но ведь тут возникает другой вопрос.

— Какой?

— Егоров — это такой же главный тренер, так? Согласны? Если команда играет плохо, тренера увольняют, убирают или он сам подает в отставку. Так и в судействе. А Егоров уверяет: мы исправимся, все дела...

Но в чем вся штука. Судья свистнул не туда, не увидел фол, поставил левый пенальти — команда проиграла. Тренера уволили. А у него вообще-то дети, семья... От судей зависит судьба людей! От одного неверного свистка. Надо думать о других. Знаете, какой судья самый лучший?

— Какой?

— Которого не видно! А наши судьи ходят как павлины. Его должны все видеть, и он такой — демонстративно карточки раздает направо и налево. Это неправильно. Тебя никто не должен видеть!

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»