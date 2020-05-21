Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о гендиректоре «Локомотива» Василии Кикнадзе. Ранее москвичи решили не продлевать контракт главного тренера Юрия Семина.

— Кикнадзе сейчас будет под давлением, — сказал Иванов в эфире E1.ru. — Хотя он очень порядочный человек и грамотно говорит. Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков. Не будет болельщиков — не будет футбола.