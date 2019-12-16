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Григорий Иванов: «Девятым местом «Урала» довольным быть нельзя»

13:05
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил выступление команды в первой части сезона. «Урал» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 24 очка в 19 играх.

— 9-е место «Урала» по итогам первой части сезона — нормальный результат?

— Конечно, нам хотелось бы быть выше и пропустить поменьше (По этому показателю «Урал» лидирует в РПЛ. — Прим. «СЭ»). В принципе, начали стабильнее набирать очки к концу первого этапа, построже действовать в обороне. Нет, 9-м местом довольным быть нельзя! Мы же не лидируем. Объективно — выступили чуть ниже своих возможностей. Так что присутствует какая-то неудовлетворенность. (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-ural-cska-sudeystvo-ivanov-o-nakazanii-ginera-pogrebnyake-i-arbitrah-1622572/

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