Гранат надеется, что руководство «Динамо» продолжит доверять Личке

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о перспективах главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Полагаю, бело-голубые продолжат гнуть свою линию атакующего футбола, но необходимо дисциплинированно сыграть сзади, чтобы был соблюдён баланс. Надеюсь, что позиции Марцела Лички в клубе прочные и он располагает доверием руководства«, — цитирует Граната RT.

Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).