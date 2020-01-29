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Гранат будет тренироваться в общей группе на втором сборе «Рубина»

09:57
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«Рубин» возвращается в турецкий Белек, где проведет второй зимний сбор. По прилету, вечером, игроки казанской команды уже приступят к тренировкам, сообщает Twitter клуба.

В строй вернулся защитника «Рубина» Владимир Гранат. Он пропустил первый сбор из-за повреждения, но теперь будет работать в общей группе.

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