Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего его команда способна прибавить в стартовавшем сезоне.

- Резервы для усиления игры скрыты внутри команды, - цитирует пресс-служба ЦСКА Гончаренко. - Очень бы хотелось сохранить тот юношеский задор, который наша команда демонстрировала в прошлом сезоне. И добавить к нему здоровый прагматизм. Тогда мы сможем двигаться дальше.

Безусловно, также очень важно правильно определять тактическую схему на каждую игру, по максимуму использовать лучшие качества наших футболистов, улучшить стандартные положения. Чтобы наши игроки показывали все лучшее в любой отдельно взятой игре, как это делают Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, а раньше демонстрировали братья Березуцкие или Понтус Вернблум. На поле они выжимают из себя все, полностью отдаются игре.

В матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл на выезде "Крыльям Советов" (0:2). Во 2-м туре армейцы сыграют дома с "Оренбургом". Матч состоится 20 июля, начало в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА - "Оренбург".

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