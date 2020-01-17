Гончаренко оценил перспективы Караева в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил перспективы полузащитника Давида Караева. 24-летний игрок «КАМАЗа» находится в московском клубе на просмотре.

— Он приятное впечатление произвел по тем видео, которые мы смотрели. Решили посмотреть его вживую, чтобы оценить, — рассказал Гончаренко в интервью клубному каналу.

Но у него несколько другие качества. Если мы говорим про Шкурина, который вперед открывается, то Караев больше спиной работает, разворачивается с мячом, отыгрывается. Посмотрим еще, ведь это пока только первые впечатления, а они могут быть обманчивым. После тех игр, которые у нас будут в конце сбора, у нас появится лучшая оценка.