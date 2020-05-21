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Гончаренко объяснил, почему Лукас Сантос не смог закрепиться в ЦСКА

21:55
Лукас Сантос. Фото Instagram.
Лукас Сантос. Фото Instagram.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник Лукас Сантос не смог закрепиться в составе московского клуба.

— Лукас Сантос имел достаточно много шансов. Он очень яркий игрок, если есть пространство. Но у нас очень много команд играют в закрытый футбол. Он очень хороший игрок, когда есть пространство. Дриблинг очень хороший и удар с двух ног, то в РПЛ у него не все так проявлялось. Свои лучшие качества он не смог проявить у нас.

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