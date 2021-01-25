Гончаренко не видит проблем со спаррингами во время пандемии коронавируса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе заявил, что у команды нет проблем со спаррингами из-за пандемии коронавируса.

«В том расписании, что мы сейчас распланировали, может быть, придется передвинуть один день и найти еще одну игру. В целом проблем с тренировочными матчами мы пока не видим», — заявил белорусский специалист.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.