Гончаренко не видит проблем со спаррингами во время пандемии коронавируса
10:31
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе заявил, что у команды нет проблем со спаррингами из-за пандемии коронавируса.
«В том расписании, что мы сейчас распланировали, может быть, придется передвинуть один день и найти еще одну игру. В целом проблем с тренировочными матчами мы пока не видим», — заявил белорусский специалист.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-energetika-kampoamora-vse-ta-zhe/
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