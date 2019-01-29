Голы Чалова и Облякова принесли ЦСКА победу над "Норшелланом"

ЦСКА обыграл "Норшеллан" (2:1) в товарищеском матче.

В составе победителей отличились Федор Чалов (с пенальти) и Иван Обляков. У датского клуба гол в активе Скова Ольсена. Игра состоялась в Ла-Манге (Испания).

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Норшелланн" (Дания) - 2:1 (2:0)

Голы: Чалов, 20 - с пенальти (1:0). Обляков, 37 (2:0). Сков Ольсен, 61 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Бистрович, Ахметов, Обляков (Кучаев, 72), Чалов, Эрнандес (Нисимура, 79).

"Норшелланн": Ларсен, Бартолец, Нельссон, Енссен (Хансен, 79), Расмуссен (Педерсен, 46), Дамсгор (Струнк Якобсен, 59), Андерсен, Мамин, Ригор Йенсен (Антман, 70), Сков Ольсен (Кристенсен, 83), Доньо (Амон, 46).

Предупреждение: Бекао, 77.

29 января. Ла-Манга. Стадион "La Manga".

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