Голкипер "Спартака" назвал прожиточный минимум для своей семьи

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что прожиточным минимумом для его семьи является сумма в 300 тысяч рублей. 34-летний футболист заметил, что в нее входит оплата школ, секций и налогов.

- Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно, - приводит слова Реброва championat.com. - Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.

Жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У нее свое производство мебели.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак" и пропустил 6 голов.

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