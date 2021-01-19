Голкипер «Спартака» Максименко рассказал о тренировках на сборе в Дубае
10:37
Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал «СЭ» тренировки на сборе в Дубае (ОАЭ) и рассказал о конкуренции с голкипером Александром Селиховым.
— Над чем конкретно работаешь на этом сборе?
— Сейчас все работают над одной целью — направить кондиции: много прыжков, перемещений, сноровка большая. Пока я сам ни над чем не работаю, а больше нашей вратарской командой над своими делами.
— Раньше ты всегда знал, что будешь в основе, а теперь возвращается Селихов. Тебя это как-то подстегивает?
— Я раньше тоже не точно знал, что я в основе. А сейчас у нас сборы. Конкуренция никому не мешает. Мы все работаем на благо команды.
(Артем Калинин)
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