Гогуа вошел в историю «Ротора»

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа попал в стартовый состав «Ротора» на матч первого тура против «Зенита» и стал первым футболистом из дальнего зарубежья, который вышел на поле в составе волгоградского клуба в высшем дивизионе. С 1992 по 2004 год сине-голубые обходились исключительно силами игроков из республик бывшего СССР.

За это время за «Ротор» сыграли 81 россиянин, семь украинцев, три футболиста из Казахстана, по два — из Белоруссии и Узбекистана, по одному — из Таджикистана и Эстонии. (Кирилл Бурдаков)