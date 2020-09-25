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Глушенков перенес операцию на колене

15:56
Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Максим Глушенков перенес операцию на передней крестообразной связке в Риме. Фото Instagram
Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава в Риме. Сроки восстановления будут известны позже. Обычно при разрывах крестов на это требуется около полугода.

21-летний игрок был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

Максим Глушенков перенес операцию на передней крестообразной связке в Риме. Фото Instagram
Максим Глушенков перенес операцию на передней крестообразной связке в Риме. Фото Instagram

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