Глушенков перенес операцию на колене

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава в Риме. Сроки восстановления будут известны позже. Обычно при разрывах крестов на это требуется около полугода.

21-летний игрок был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).