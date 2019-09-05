Глушаков рассказал о том, как Каррера поделился премией в миллион евро

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о том, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не поделился премией со своим штабом.

— Так все и было на самом деле — Массимо не поделился, — цитирует Глушакова «Чемпионат.com». — Перед игрой с «Ахматом», когда болельщики выбегали на поле, Массимо подозвал меня с Боккетти и спросил, получили ли мы премии (около миллиона евро на всю команду, по информации источника — прим. «СЭ»). Мы сказали, что уже распределили их между игроками: основе — больше, молодежи и запасным — меньше. Лично у Карреры от президента клуба был миллион евро — этого тогда никто не скрывал. Мы сказали: «Массимо, тренерский штаб берите на себя». Они ведь работали вместе, одной командой. Но, как мы потом поняли, никто ничего не получил. Да, в итоге он поделился, но произошло это примерно через три месяца. К сожалению, мы с Боккетти присутствовали при разговоре, когда Каррера давал премиальные тренерскому штабу, с которым он выиграл чемпионство. Массимо вызвал помощников и нас с Боккетти в тренерскую. Заходим и видим — на его столе лежат три конверта. Каррера говорит: «Мне не нравятся все эти слухи» — и с недовольным видом просто бросает конверты по столу. Один из тренеров тут же двигает конверт обратно: «Мне ничего не надо. Я стал чемпионом с ребятами, этого достаточно». Было очень неприятно в тот момент. И если до этого Каррера был настроен агрессивно, то тут начал говорить: «Нет, ребята, возьмите».

32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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