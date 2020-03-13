Глушаков сравнялся с Комличенко в зачете «Клуба 100»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Динамо» (2:3). Для российского хавбека этот гол стал 55-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он опередил своего сегодняшнего оппонента — форварда бело-голубых Николая Комличенко — и на один мяч отстает от Алексея Ионова из «Ростова».

44 гола Глушаков забил в чемпионате России, 2 — в Кубке страны, 4 — в еврокубках и 5 — за сборную России.

Ближайший кандидат на вступление в «Клуб 100» — Александр Кокорин из «Сочи», которому осталось забить еще один мяч.