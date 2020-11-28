Глушаков считает, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что в этом году московский клуб не сможет выиграть чемпионство.
— Как думаете, хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне?
— Думаю, нет, — сказал Глушаков Sport24.
— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы замечали параллели с тем сезоном?
— У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017-го года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».
— А перчатка Газизова? Долетит?
— Пока она где-то летит. В конце сезона посмотрим, где она окажется.
— Как отнеслись к словам Газизова, что он закрыл кормушку?
— Вокруг «Спартака» всегда вьются разные люди, даже группы людей. У всех свои интересы. В мое время там шли свои процессы — о них много писали, рассуждали, спорили. Сейчас не интересуюсь, что там происходит, так как далек от этой темы.
— Кокорин принесет пользу «Спартаку»?
— Саша — хороший футболист. Именно так — хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом. Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.
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