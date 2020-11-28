Глушаков рассказал, принципиален ли для него матч против ЦСКА
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
— Для меня сейчас каждый матч принципиален, — сказал Глушаков «СЭ». — Против ЦСКА не играл уже, наверное, года два: то в дубле был, то дисквалифицирован, то травмирован... Просто хотелось бы наконец-то уже сыграть с ними. У них молодая перспективная команда, насколько понимаю, много своих воспитанников, хороших футболистов. С «Краснодаром» мы проявили себя, нужно и с ЦСКА сделать то же самое, чтобы добавить себе уверенности.
Матч ЦСКА — «Химки» пройдет в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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