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Глушаков рассказал, принципиален ли для него матч против ЦСКА

21:12
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— Для меня сейчас каждый матч принципиален, — сказал Глушаков «СЭ». — Против ЦСКА не играл уже, наверное, года два: то в дубле был, то дисквалифицирован, то травмирован... Просто хотелось бы наконец-то уже сыграть с ними. У них молодая перспективная команда, насколько понимаю, много своих воспитанников, хороших футболистов. С «Краснодаром» мы проявили себя, нужно и с ЦСКА сделать то же самое, чтобы добавить себе уверенности.

Матч ЦСКА — «Химки» пройдет в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

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