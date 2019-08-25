Глушаков пропустит матч с ЦСКА из-за «мышечного дискомфорта»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пропустит матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА из-за «мышечного дискомфорта», сообщили «СЭ» в пресс-службе чеченского клуба. Через день после встречи футболист будет заниматься в общей группе. Ранее стало известно, что Глушаков не включен в состав «Ахмата» на воскресный матч.

— У него мышечный дискомфорт, который появился в последние двое суток, — сообщил пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев. — Вчера Денис попробовал провести тренировку в общей группе, но не смог. Тренерский штаб принял решение не рисковать, чтобы не усугубить его состояние. Но ничего серьезного. Надеемся, что через день после игры вернется в общую группу.

Сам Глушаков не стал комментировать корреспонденту «СЭ» причину пропуска матча. «Там напишут», — ответил полузащитник, указав на сотрудников клуба. (Александр Рогулев)