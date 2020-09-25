Глушаков рассказал о своем пути из российской глубинки до сборной и чемпионства

Полузащитник Денис Глушаков принял участие в челлендже футбольного клуба «Чайка» — #ПолетКМечте.

«На фото — отражение пути с изумрудных газонов российской глубинки до главной команды страны и футбольных побед. Знаю, что тысячи наших пацанов со всей России тоже смогут реализовать свою мечту, если будут упорно работать и верить в футбол и в себя. Важно, чтобы наши главные футбольные организации поддерживали детский спорт и создавали все условия для развития футболистов, которые только начинают играть», — написал Глушаков.

Цель челленджа — бросить вызов стереотипу, что если ты из села или небольшого населенного пункта, то у тебя ничего не получится в футболе.

Денис Глушаков родился в городе Миллерово, Ростовской области. В составе «Спартака» полузащитник становился чемпионом России, бронзовым призером и брал Суперкубок страны. На данный момент Глушаков без клуба. По данным «СЭ», в ближайшее время он может подписать контракт с «Химками».