Глушаков поблагодарил болельщиков "Ахмата" за теплый прием

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поблагодарил болельщиков грозненцев за теплый прием. Хавбек дебютировал в составе "Ахмата" 5 августа в игре 4-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:1). Он вышел на замену и провел 18 минут.

- Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за то, что тепло приняли меня и поддержали перед матчем, - сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе. - Что касается моей травмы, три месяца был без игрового тонуса. В голове травма сидела психологически. Но когда первый раз мяч отобрал, почувствовал уверенность, вошел в игру. Установку тренера выполнил.

Хотелось бы больше сыграть, но понимаю, что физически еще не готов. Кондиции еще не те. Будем стараться и работать. Каждый день в копилочку. Все в команде профессионалы. Мы одно целое, мы команда. Все понимают ответственность.

"Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник. С ним всегда тяжело играть, не только "Ахмату", но и другим командам. Самое важное было набрать три очка, забыть о поражениях, двигаться дальше.