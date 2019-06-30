Глушаков поблагодарил "Ахмат" за теплый прием

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поблагодарил команду за теплый прием. В субботу, 29 июня, 32-летний хавбек стал игроком грозненского клуба.

- Начал тренироваться! Очень рад теплому приему, спасибо, команда! - написал Глушаков в своем Инстаграме.

Напомним, с 2013 по 2019 год Глушаков выступал за "Спартак". В составе красно-белых он выиграл чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак" и забил 6 голов.

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