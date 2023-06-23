Глушаков: «Можно и сразу возглавить «Спартак» — хуже не будет, поверьте»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о мечте возвращения в «Спартак».

«Мечта о возвращении в «Спартак» всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, и тренером. А, может, и в качестве игрока. Все возможно! Работа в академии? Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» — хуже не будет, поверьте», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он провел 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. В начале 2023 года 36-летний футболист перешел в «Пари НН».

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