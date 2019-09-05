Глушаков объяснил свои слова про «катание ваты» и рассказал про отношения с Адриану

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему в известной аудиозаписи с его разговором звучала фраза «катали вату». Также он отметил, что Луиз Адриану был любимчиком бывшего главного тренера Массимо Карреры.

— «Катать вату» — это реально плохо сыграть. Тренер объясняет: «Мы будем против ПАОКа играть вот так, но ничего не получается, потому что команда на самом деле не знает, что делать. Должны были проходить того соперника, а по факту «прокатали вату», еще и Адри удалился в первом тайме, — цитирует Глушакова «Чемпионат.com». — Я жестко высказался в адрес Луиза Адриану? Ну так всем было известно, что он любимчик Массимо. Я сам всегда шутил: «Смотри, Адри, папа твой идет». Так что он ничего нового не услышал, эти шутки давно ходили. А Зе (Зе Луиш — прим. «СЭ») обижался, потому что много тренировался, но знал, что другой форвард мог быть в любом состоянии, но все равно играл бы в составе. Как Адриану отреагировал? А как ему реагировать? Разве я соврал? Он даже в интервью ответил, что все в порядке. Но одно дело, если бы я это в прессу сказал, а другое — просто с другом поделился. Адри — молодец, все понимает — здороваемся с ним, общаемся, дружим.

32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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