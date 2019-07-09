Глушаков написал заявление на бывшую жену

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал заявление на бывшую жену Дарью в следственный комитет, сообщает Super. Футболист хочет добиться права видеть своих детей - семилетнюю Валерию и двухлетнюю Дарью. Он обвиняет бывшую супругу в подделке документов.

Речь идет о заключении в виде психологического исследования детей пары, предоставленной самой Дарьей в ходе рассмотрения материалов дела о разводе и алиментах. По словам адвоката Глушакова — Марины Дубровской, в ходе изучения экспертизы им удалось установить, что автор психологического исследования — не заявленный психолог с высшим психологическим образованием, а человек не компетентный в этом вопросе.

- История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это — уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ, - сказала адвокат Глушакова Марина Дубровская.