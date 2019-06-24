Глушаков: "Мы с Комбаровым постепенно подводили всех в "Спартаке" к тому, что уйдем"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на YouTube-канале "Макарена" ответил на 50 вопросов. Среди прочего он рассказал, что происходило в чате команды, когда он ушел из клуба.

– Да там даже не чат… Просто приходит расписание тренировок, - отметил Глушаков. - Если у кого-то из футболистов есть какие-нибудь вопросы – задают. А так все ребята все понимали. Мы с Димой постепенно всех подводили к тому, что уйдем. Когда вышла новость, мы как раз приехали на базу, собрали всех и попрощались.

Сейчас телефон разрывается. Приходят разные сообщения, предложения. Они были еще и до моего ухода. Общаемся, разговариваем.