23:32 28 июля | Футбол — РПЛ

Глушаков и Вилькер не полетели на матч с "Рубином"

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Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не примет участие с матче 3-го тура чемпионата России против "Рубина". 32-летний футболист еще не восстановился после травмы и не полетел с командой в Казань, сообщает официальный Twitter грозненцев.

Также игру с "Рубином" пропустит защитник Анхель Вилькер. Он тоже восстанавливается после травмы.

 

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