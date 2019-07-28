Глушаков и Вилькер не полетели на матч с "Рубином"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не примет участие с матче 3-го тура чемпионата России против "Рубина". 32-летний футболист еще не восстановился после травмы и не полетел с командой в Казань, сообщает официальный Twitter грозненцев.
Также игру с "Рубином" пропустит защитник Анхель Вилькер. Он тоже восстанавливается после травмы.
В воскресенье вечером грозненцы провели предыгровую тренировку в Казани. К игре с «Рубином», которая состоится в понедельник, готовятся все футболисты, за исключением травмированных Анхеля Вилькера и Дениса Глушакова. pic.twitter.com/30Hij3jM4n— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 28, 2019
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