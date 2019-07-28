Глушаков и Вилькер не полетели на матч с "Рубином"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не примет участие с матче 3-го тура чемпионата России против "Рубина". 32-летний футболист еще не восстановился после травмы и не полетел с командой в Казань, сообщает официальный Twitter грозненцев.

Также игру с "Рубином" пропустит защитник Анхель Вилькер. Он тоже восстанавливается после травмы.