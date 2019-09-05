Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— Денис Глушаков рассказал всю правду о Каррере;

— Куда приехал Жонатас — в ЦСКА или в «Динамо»;

— Селекция «Динамо»;

— Сборная России — что будет в Шотландии.

Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!