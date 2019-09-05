Глушаков — ангел или демон? Короткин и Егоров о «бомбе» от экс-капитана «Спартака»
14:15
Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— Денис Глушаков рассказал всю правду о Каррере;
— Куда приехал Жонатас — в ЦСКА или в «Динамо»;
— Селекция «Динамо»;
— Сборная России — что будет в Шотландии.
Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...