Глебов восстановился после травмы и присоединился к «Ростову» в Марбелью

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов восстановился после травмы и присоединился к команде в Испании, сообщает пресс-служба команды.

Игроки ростовского клуба готовятся ко второй части сезона на тренировочном сборе в Марбелью. В «Ростове» отметили, что 21-летний хавбек отлично себя чувствует и уже приступил к тренировочному процессу.

Футболист получил травму перед вылетом команды на первый тренировочный сбор. В этом сезоне россиянин провел 15 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.