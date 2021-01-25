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Глебов восстановился после травмы и присоединился к «Ростову» в Марбелью

10:44
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов восстановился после травмы и присоединился к команде в Испании, сообщает пресс-служба команды.

Игроки ростовского клуба готовятся ко второй части сезона на тренировочном сборе в Марбелью. В «Ростове» отметили, что 21-летний хавбек отлично себя чувствует и уже приступил к тренировочному процессу.

Футболист получил травму перед вылетом команды на первый тренировочный сбор. В этом сезоне россиянин провел 15 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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