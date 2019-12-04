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Глебов вернулся в расположение «Ростова» после операции

15:36
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вернулся в расположение команды, сообщает официальный Twitter клуба.

20-летний хавбек продолжит восстановление от травмы под присмотром тренерского штаба и врачей ростовчан.

Глебов перенес операцию в конце ноября после перелома плюсневой кости в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей.

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