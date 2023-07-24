Глебов прокомментировал возможный интерес «Спартака»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Спартак».

«Я на это спокойно реагирую и не читаю. Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову. Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так — это просто болтовня», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Ранее агент Глебова сообщал «СЭ», что у игрока был дискомфорт в передней мышце бедра.