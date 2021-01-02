Главный врач «Ростова» поделился рецептом коктейля от похмелья
14:17
Главный врач «Ростова» Владимир Шуляк поделился рецептом коктейля от похмельного синдрома.
Пресс-служба ростовчан опубликовала в Instagram видео, в котором Шуляк готовит напиток под названием «Коктейль 1 января».
«Спасение от похмельного синдрома. Главный врач команды Владимир Шуляк приготовит коктейль из очень простых ингредиентов. Мы уверены, что у каждого дома есть все для создания живительного напитка», — говорится в описании видео.
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