РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный врач «Ростова» поделился рецептом коктейля от похмелья

14:17
Теги:

Главный врач «Ростова» Владимир Шуляк поделился рецептом коктейля от похмельного синдрома.

Пресс-служба ростовчан опубликовала в Instagram видео, в котором Шуляк готовит напиток под названием «Коктейль 1 января».

«Спасение от похмельного синдрома. Главный врач команды Владимир Шуляк приготовит коктейль из очень простых ингредиентов. Мы уверены, что у каждого дома есть все для создания живительного напитка», — говорится в описании видео.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир