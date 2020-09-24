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Главный тренер «Чайки» Адиев может перейти в «Химки»

19:23
Магомед Адиев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Магомед Адиев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», руководство «Химок» рассматривает Магомеда Адиева как одного из кандидатов на пост главного тренера команды.

43-летний специалист возглавляет клуб Олимп-ФНЛ «Чайка» (Песчанокопское). Ранее он также тренировал «Анжи», входил в тренерский штаб «Ахмата», «Нижнего Новгорода» и «Волги».

И. о. главного тренера «Химок» сейчас является Игорь Ющенко. Ранее пост главного тренера покинул Дмитрий Гунько.

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