Глава «Уфы» поддержал введение Fan ID в РПЛ

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал свое отношение к возможности введения Fan ID на матчах РПЛ.

— Все знаю, что у нас болельщики чуть-чуть другие, нежели в Москве или Питере, — отметил «СЭ» Мурзагулов. — Люди ходят на футбол, как в театр. Если им что-то нравятся, хлопают. На моей памяти, лишь один раз болельщики выкрикивали кричалки матерные и про ориентацию в адрес судьи. Это было в матче с «Арсеналом», когда Москалев насчитал нам 21 фол, а тульской команде — три. При чем игра была ровная, без грубости.

У нас вопрос с Fan ID не слишком остро стоит. Наверное, это даже позитивный момент для нас. Иногда в Уфу приезжают болельщики из других городов. Бывает, что агрессивные фанаты других команд покупают билеты не на свои сектора. Поэтому, данная система нам точно не помещает. Болельщики «Уфы» вряд ли будут против. (Севастиан Терлецкий)