Гладилин высказался об игре Зиньковского

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре вингера красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковский — пока не твердый игрок стартового состава, у него есть серьезные конкуренты среди легионеров, которые очень мастеровитые. Ему нужно еще за место в составе побиться, выиграть эту конкуренцию. Бонгонда и Медина хороши. Промес — вне конкуренции. Зиньковскому надо забивать больше голов и отдавать больше голевых передач, вот и все. Качество игрока атаки характеризуется этими показателями. Все выдающие игроки атаки славились только этим. Бегать, бороться и показывать трюки — это особо никого не волнует», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 22 играх красно-белых, проведя на поле 989 минут. В этих матчах он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.